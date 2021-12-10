18:00
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Сергей Собянин поручил ускорить завершение строительства легкоатлетического манежа на Инженерной улице в Алтуфьевском районе Москвы.
"Немного затянулось (строительство. – Прим. ред.) по объективным причинам. Надо заканчивать. Строительная готовность высокая? Когда мы его закончим?" – задал вопрос представителям компании-подрядчика градоначальник.
Строительные работы, по словам подрядчика, подходят к завершению, на данный момент идут пусконаладочные работы, оформляется документация. Объект планируется сдать в I–II квартале следующего года.
"Для местных жителей он должен быть открыт. Район с точки зрения спортивных сооружений не самый лучший в городе, они должны здесь тоже заниматься", – добавил мэр.
Строительство было начато в мае 2017 года. В трехэтажном здании разместят круговую беговую дорожку на 200 метров, прямую дорожку для спринта на 100 метров, секторы для прыжка в длину, с шестом и прыжка в высоту, съемный сектор для толкания ядра и сектор для метаний снарядов в сетку.
Единовременно в манеже смогут заниматься 122 человека в смену. Для зрителей установят трибуны на 280 человек. В настоящее время строительная готовность объекта составляет 94%.
Ранее сообщалось, что в Покровском-Стрешневе завершилось благоустройство исторического стадиона "Красный Октябрь". Там заменили покрытие футбольного поля и построили раздевалки, сделали современное освещение, установили площадки для пляжного волейбола и воркаута.
В Москве завершилось благоустройство стадиона "Красный Октябрь"
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