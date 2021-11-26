Собянин рассказал о благоустройстве исторического стадиона "Красный Октябрь"

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В Покровском-Стрешневе завершилось благоустройство исторического стадиона "Красный Октябрь". Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"В свое время здесь тренировался и играл за родной завод легендарный вратарь Лев Яшин", – напомнил мэр.



На стадионе заменили покрытие футбольного поля и построили раздевалки. Там сделали современное освещение, установили площадки для пляжного волейбола и воркаута.

По словам мэра, у воспитанников спортивных школ района появилась отличная база для подготовки. Рядом возвели новый спортивный комплекс с двумя бассейнами, игровым и тренажерным залами.

Для спортсменов и всех жителей района стадион откроют в следующем году.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в городе через три года количество новых физкультурно-оздоровительных комплексов достигнет порядка 150.

По словам градоначальника, половину спортивных объектов строят за счет городского бюджета, а другую половину – за счет частных средств. Собянин добавил, что столичное правительство наблюдает интерес со стороны частных инвесторов к спортивным проектам.