Собянин рассказал о строительстве спортивных объектов в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В городе через три года количество новых физкультурно-оздоровительных комплексов достигнет порядка 150. Об этом заявил Сергей Собянин.

Глава города посетил площадку, где ведется строительство многофункционального ФОК "Центр физической культуры и спорта СЗАО Москвы", который расположен на Тушинской улице.

Согласно данным пресс-службы мэра и правительства города, ФОК на Тушинской улице будет рассчитан для любительских занятий физической культурой и спортом и проведения соревнований районного, городского и межрегионального уровней. Предполагается, что работы по строительству объекта закончат в 2021 году.

"Несмотря на определенные ограничения, в Москве идет масштабное спортивное строительство: возводятся крытые хоккейные корты, бассейны, спортивные залы. Всего в плане ближайших трех лет – 150 спортивных комплексов", – сообщил Сергей Собянин.

По словам градоначальника, половину спортивных объектов строят за счет городского бюджета, а другую половину – за счет частных средств. Мэр добавил, что столичное правительство наблюдает интерес со стороны частных инвесторов к спортивным проектам.

"За последнее время разыгран целый ряд торгов, на которых было по пять-семь участников, которым были интересны эти проекты. Город тоже вкладывает в эту инфраструктуру. Здесь, в Покровском-Стрешневе, возводится новый спортивный комплекс с двумя бассейнами, с первоклассным игровым залом", – подчеркнул мэр Москвы.

Руководитель департамента спорта города Алексей Кондаранцев уточнил, что вместе со строительством ФОКа планируется модернизация стадиона "Красный Октябрь". Работы на нем, как ожидается, завершат следующим летом.

"К 1 июля все сделаем. Будет единая территория", – сказал Кондаранцев.

Ранее стало известно, что пять соцобъектов построят по программе реновации в Очаково-Матвеевском.