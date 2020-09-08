Пять соцобъектов построят по программе реновации в Очаково-Матвеевском

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В 1-м микрорайоне в Очаково-Матвеевском планируют построить два детских сада, блок начальных классов, ФОК и музыкальную школу, сообщил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

"Согласно проекту планировки территории, запланировано строительство двух детских садов на 300 и 200 мест, блока начальных классов на 325 учеников на месте существующей образовательной организации по адресу улица Веерная, дом 38, корпус 2, а также физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и музыкальной школы", – приводятся слова Левкина на портале мэра и правительства Москвы.

В материале говорится, что также запланировано развитие дорожно-транспортной инфраструктуры и благоустройство общественных пространств.

Как рассказал Левкин, Веерную улицу и внутриквартальные проезды реконструируют и оснастят местами для парковки автомобилей. Также планируется озеленить общественные территории, во дворах обустроить спортивные и детские площадки.

Ранее Левкин рассказал, что девять социальных объектов построят в Северном Тушине по программе реновации. Он отметил, что утверждены проекты планировок территорий микрорайонов 1, 2 и 5. В частности, в первых двух микрорайонах будут построены две школы на 1 150 мест, дошкольное образовательное учреждение на 175 мест и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Он добавил, что прилегающие территории будут благоустроены и озеленены. На них разместят детские и спортивные площадки, а также создадут зону отдыха для взрослых.