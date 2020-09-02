Девять соцобъектов по программе реновации появятся в Северном Тушине

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Девять социальных объектов построят в Северном Тушине по программе реновации, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу столичного департамента градостроительной политики Сергея Левкина.

Он отметил, что утверждены проекты планировок территорий микрорайонов 1, 2 и 5. В частности, в первых двух микрорайонах будут построены две школы на 1 150 мест, дошкольное образовательное учреждение на 175 мест и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном.

"В микрорайоне 5 запланировано строительство детского сада и школы на 350 и 400 мест соответственно, поликлиники на 320 посещений в смену, физкультурно-оздоровительного комплекса, а также здания управы района", – сообщил Левкин.

Он добавил, что прилегающие территории будут благоустроены и озеленены. На них разместят детские и спортивные площадки, а также создадут зону отдыха для взрослых.

Левкин напомнил, что 60 жилых домов будут снесены в Северном Тушине по программе реновации. Он подчеркнул, что переселению подлежат 19 тысяч человек. Для ее организации было подобрано шесть стартовых площадок, общая площадь которых превышает 150 тысяч квадратных метров.

Ранее стало известно, что три дома по программе реновации сдадут в 2020 году в районе Фили-Давыдково. В настоящий момент специалисты работают над устройством фасада зданий, а также завершают черновую отделку.