Три дома по программе реновации сдадут в 2020 году в Фили-Давыдкове

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Три дома по программе реновации введут в эксплуатацию на Кастанаевской улице в районе Фили-Давыдково в этом году, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

По словам главы департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова, сейчас ведутся работы по устройству фасадов, завершается черновая отделка, начинается чистовая отделка и благоустройство прилегающей территории.

Жилой комплекс на Кастанаевской улице, владениях 44–48, состоит из двух строений с центральной угловой секцией. В нем 497 квартир – 112 однокомнатных, 307 двухкомнатных и 78 трехкомнатных.

Дом на Кастанаевской улице, владениях 44–48, корпусе 2, будет односекционным. Там предусмотрена 161 квартира – 23 однокомнатные, 113 двухкомнатных, 20 трехкомнатных, а также пять квартир для маломобильных жильцов с расширенными дверными проемами и специальной сантехникой.

Фасады домов будут вентилируемыми, для облицовки используют терракотовую, белую и серую плитку. Предусмотрены корзины для кондиционеров и остекление лоджий. Квартиры оборудуют кухонными плитами и мойками.

Первые этажи сделают нежилыми. Подъезды оборудуют колясочными и помещениями для консьержей. Рядом с домами появятся детские площадки и места для отдыха.

На сегодняшний день в ЗАО в стадии строительства 14 домов для переселения по программе реновации. В районе Фили-Давыдково новые квартиры получат жильцы 119 домов, для начала переселения подобрано 10 стартовых площадок, в стадии строительства находится четыре дома.

Ранее в районе Северное Измайлово ввели в эксплуатацию жилой дом на 1 090 квартир, который был построен по программе реновации. Здание на 1 090 квартир расположено на улице Константина Федина, владениях 13-19.

На первом этаже будут находиться объекты социального, коммерческого и культурного назначения. В здании предусмотрена возможность размещения центра информирования населения.