Дом по программе реновации ввели в эксплуатацию в Северном Измайлове

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В районе Северное Измайлово ввели в эксплуатацию жилой дом на 1 090 квартир, который был построен по программе реновации. Об этом рассказали в столичном департаменте строительства.

"В районе Северное Измайлово по адресу улица Константина Федина, владения 13-19, завершено строительство жилого дома для переселения по программе реновации на 1 090 квартир. Шесть квартир оборудованы для маломобильных людей. Новостройка введена в эксплуатацию", – сообщил глава ведомства Рафик Загрутдинов.

Общая площадь квартир составила больше 634,87 тысячи квадратных метров. В квартирах увеличили ширину коридоров и дверных проемов, установили специальную сантехнику. Также там предусмотрены остекленные лоджии.

Первый этаж является нежилым, на нем будут находиться объекты социального, коммерческого и культурного назначения. В здании предусмотрена возможность размещения центра информирования населения.

Лифтовой холл, колясочные, помещения дежурного, помещение хранения уборочного инвентаря, зона для размещения почтовых ящиков и технические помещения расположены в вестибюле жилой части дома.

Вход в новостройку, пол лифтового холла и вестибюля на первом этаже построен в один уровень с поверхностью земли, поэтому жители с колясками и маломобильные люди смогут без посторонней помощи попасть в подъезд.

В департаменте строительства отметили, что дом оснащен системами охраны входа в здание, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также видеонаблюдением.

"Придомовую территорию озеленят и благоустроят: оборудуют детскую игровую площадку, спортивную площадку и площадки для отдыха взрослых. В дополнение к подземной одноэтажной парковке будут обустроены машино-места на открытой плоскостной стоянке, в том числе и для маломобильных жильцов", – говорится в сообщении ведомства.

"Жизнь в большом городе": этапы реновации

Ранее стало известно, что в Московский фонд реновации жилой застройки поступило 614 обращений граждан на докупку площадей.

"Сейчас из 614 заявок, поступивших в Фонд реновации, 555 обращений подано сразу в момент расселения, еще 59 – в течение двух лет после получения новых квартир. К настоящему времени с гражданами заключено 544 договора", – рассказал руководитель департамента градостроительной политики города Сергей Левкин.

По его словам, все жители в рамках программы реновации могут приобрести дополнительную площадь со скидкой 10%. При использовании данной опции есть два условия: площадь приобретаемого жилья не должна превышать 100 квадратных метров и воспользоваться докупкой можно один раз.