Дом по программе реновации ввели в эксплуатацию в Северном Измайлове

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В районе Северное Измайлово ввели в эксплуатацию жилой дом на 1 090 квартир, который был построен по программе реновации. Об этом рассказали в столичном департаменте строительства.
"В районе Северное Измайлово по адресу улица Константина Федина, владения 13-19, завершено строительство жилого дома для переселения по программе реновации на 1 090 квартир. Шесть квартир оборудованы для маломобильных людей. Новостройка введена в эксплуатацию", – сообщил глава ведомства Рафик Загрутдинов.
Общая площадь квартир составила больше 634,87 тысячи квадратных метров. В квартирах увеличили ширину коридоров и дверных проемов, установили специальную сантехнику. Также там предусмотрены остекленные лоджии.
Первый этаж является нежилым, на нем будут находиться объекты социального, коммерческого и культурного назначения. В здании предусмотрена возможность размещения центра информирования населения.
Лифтовой холл, колясочные, помещения дежурного, помещение хранения уборочного инвентаря, зона для размещения почтовых ящиков и технические помещения расположены в вестибюле жилой части дома.
Вход в новостройку, пол лифтового холла и вестибюля на первом этаже построен в один уровень с поверхностью земли, поэтому жители с колясками и маломобильные люди смогут без посторонней помощи попасть в подъезд.
В департаменте строительства отметили, что дом оснащен системами охраны входа в здание, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также видеонаблюдением.
"Придомовую территорию озеленят и благоустроят: оборудуют детскую игровую площадку, спортивную площадку и площадки для отдыха взрослых. В дополнение к подземной одноэтажной парковке будут обустроены машино-места на открытой плоскостной стоянке, в том числе и для маломобильных жильцов", – говорится в сообщении ведомства.
"Жизнь в большом городе": этапы реновации
Ранее стало известно, что в Московский фонд реновации жилой застройки поступило 614 обращений граждан на докупку площадей.
"Сейчас из 614 заявок, поступивших в Фонд реновации, 555 обращений подано сразу в момент расселения, еще 59 – в течение двух лет после получения новых квартир. К настоящему времени с гражданами заключено 544 договора", – рассказал руководитель департамента градостроительной политики города Сергей Левкин.
По его словам, все жители в рамках программы реновации могут приобрести дополнительную площадь со скидкой 10%. При использовании данной опции есть два условия: площадь приобретаемого жилья не должна превышать 100 квадратных метров и воспользоваться докупкой можно один раз.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: