Более 600 обращений на докупку площадей поступило от москвичей по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Московский фонд реновации жилой застройки поступило 614 обращений граждан на докупку площадей. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на руководителя департамента градостроительной политики города Сергея Левкина.

"Сейчас из 614 заявок, поступивших в Фонд реновации, 555 обращений подано сразу в момент расселения, еще 59 в течение двух лет после получения новых квартир. К настоящему времени с гражданами заключено 544 договора", – отметил он.

Левкин добавил, что все жители в рамках программы реновации могут приобрести дополнительную площадь со скидкой в 10%. При использовании данной опции есть два условия: площадь приобретаемого жилья не должна превышать 100 квадратных метров и воспользоваться докупкой можно один раз.

Оплата производится как за счет собственных, так и с привлечением заемных средств кредитных организаций, при помощи государственных жилищных субсидий и с привлечением материнского капитала. Участники программы могут получить бесплатную консультацию, связанную с переездом и докупкой, в Центрах информирования.

Ранее сообщалось, что жилой дом на 225 квартир введут в эксплуатацию в районе Головинском в 2021 году в рамках программы реновации. Здание будет расположено по адресу: Кронштадтский бульвар, владение 55а. В настоящее время специалисты завершили монтаж монолитных конструкций 12 этажа.

В доме разместят 55 однокомнатных, 135 двухкомнатных и 35 трехкомнатных квартир. Их общая площадь составит 13 131 квадратный метр. Четыре квартиры в доме предусмотрены для маломобильных людей и обладают более широкими коридорами и дверными проемами, а также в них установлена специальная сантехника.

