Собянин утвердил проект планировки кварталов в районе Фили-Давыдково

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Проект планировки трех кварталов в столичном районе Фили-Давыдково утвердил мэр Москвы Сергей Собянин. Документ опубликован на его официальном сайте.

"Утвердить проект планировки территории кварталов 124, 125, 126 района Фили-Давыдково города Москвы", – говорится в постановлении.

Уточняется, что планировка территории площадью более 70 гектаров проводится для реализации программы реновации жилищного фонда Москвы.

На заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева возложен контроль за выполнением постановления.

Ранее сообщалось, что мэр утвердил проекты планировки нескольких микрорайонов в районах Солнцево и Головинский утвердил.

Также утвержден проект планировки территории для газопровода среднего и низкого давления на востоке столицы.