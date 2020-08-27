Собянин утвердил проект планировки территории газопровода в Перове

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин утвердил проект планировки территории для газопровода среднего и низкого давления на востоке столицы. Постановление опубликовано на портале мэра и правительства Москвы.

"Утвердить проект планировки территории линейного объекта – газопровода среднего и низкого давления вдоль Зеленого проспекта Москвы", – говорится в документе.

Согласно приложению к нему, площадь территории подготовки проекта составляет 1,92 гектара в границах района Перово.

Еще одно постановление касается проекта планировки кварталов в районе Проспект Вернадского. Речь идет о территории на площади 195 гектаров кварталов 32–33, 34–35.

Проконтролировать выполнение постановлений должен будет заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

На этой неделе мэр столицы также утвердил проект планировки микрорайонов 67, 68 и кварталов 103, 104, 105, 106 в районе Котловка. Соответствующий проект подготовлен для реализации программы реновации жилищного фонда города. Площадь планировки – 127,28 гектара.

Кроме того, утверждены проекты касательно районов Коптево, Выхино-Жулебино, Кузьминки.