Собянин утвердил проект планировки квартала в Академическом районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин утвердил проект планировки квартала 9 в Академическом районе. Документ опубликован на портале мэра и правительства Москвы.

Проект подготовлен в рамках реализации программы реновации жилищного фонда столицы. Территория площадью 22,46 гектара ограничена улицей Крижановского с северо-востока, границей районов Академический и Котловка с востока, границей районов Академический и Черемушки с юго-запада, Новочеремушкинской улицей с северо-запада.

Ранее мэр города утвердил проекты планировки в Черемушках и Обручевском районе. Первым предполагается изменение границ объекта природного комплекса № 15б Юго-Западного административного округа "Озелененная территория вдоль дома 61 по Нахимовскому проспекту". Из его состава уберут участок площадью 0,07 гектара и включат участки в 0,41 гектара.

Вторым в состав природных и озелененных территорий ЮЗАО присоединяется участок площадью 0,27 гектара. Таким образом, будет образован объект природного комплекса № 14 "Бульвар по улице Гарибальди у здания ГИТИС". Кроме того, меняются границы объекта природного комплекса № 28 ЮЗАО "Бульвар по улице Гарибальди от Профсоюзной улицы до улицы Архитектуры Власова".