Собянин утвердил проект планировки квартала в Академическом районе

31 июля, 18:57
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Сергей Собянин утвердил проект планировки квартала 9 в Академическом районе. Документ опубликован на портале мэра и правительства Москвы.
Проект подготовлен в рамках реализации программы реновации жилищного фонда столицы. Территория площадью 22,46 гектара ограничена улицей Крижановского с северо-востока, границей районов Академический и Котловка с востока, границей районов Академический и Черемушки с юго-запада, Новочеремушкинской улицей с северо-запада.
Ранее мэр города утвердил проекты планировки в Черемушках и Обручевском районе. Первым предполагается изменение границ объекта природного комплекса № 15б Юго-Западного административного округа "Озелененная территория вдоль дома 61 по Нахимовскому проспекту". Из его состава уберут участок площадью 0,07 гектара и включат участки в 0,41 гектара.
Вторым в состав природных и озелененных территорий ЮЗАО присоединяется участок площадью 0,27 гектара. Таким образом, будет образован объект природного комплекса № 14 "Бульвар по улице Гарибальди у здания ГИТИС". Кроме того, меняются границы объекта природного комплекса № 28 ЮЗАО "Бульвар по улице Гарибальди от Профсоюзной улицы до улицы Архитектуры Власова".
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