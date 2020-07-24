Собянин утвердил проект планировки территории поселка Шишкин Лес в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки территории поселка Шишкин Лес, расположенного в ТиНАО. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Утвердить проект планировки территории поселка Шишкин Лес поселения Михайлово-Ярцевского города Москвы", – указано в постановлении.

На территории населенного пункта планируется реализовывать строительство по программе реновации. Работы будут производиться на территории в 42,27 гектара.

Контролировать развитие территории будет заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Ранее Сергей Собянин утвердил проект планировки нескольких кварталов Нагорного района. Площадь проектируемой территории составляет 43 гектара. Здесь снесут 12 многоквартирных домов и некоторые отдельно стоящие постройки.

