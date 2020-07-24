Собянин утвердил проект планировки двух микрорайонов в Гольянове

15:59
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Проект планировки микрорайонов 1-2 района Гольяново утвердил мэр Москвы Сергей Собянин. Соответствующий документ опубликован на портале мэра и правительства Москвы.
Согласно постановлению, площадь проектируемой территории составит 73,71 гектара. Планировка затрагивает часть жилой зоны района Гольяново. По периметру территории проходят улицы Байкальская и Амурская с севера, Щелковское шоссе – с юга, улица Уральская – с востока и улица Монтажная – с запада.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки квартала 63Б в Донском районе. Территория подготовки проекта планировки ограничена с севера – Загородным шоссе, с востока – Проектируемым проездом № 4848, с юга – полосой отвода Московского центрального кольца, а с запада – Севастопольским проспектом. Общая площадь территории – 24 гектара.
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