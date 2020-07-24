Собянин утвердил проект планировки ряда кварталов в Нагорном районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице утвердили проект планировки нескольких кварталов Нагорного района. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Речь идет о кварталах 66, 87 и 88. Контроль за реализацией проекта возложен на заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

Сообщается, что площадь проектируемой территории составляет 43 гектара. В частности, на ней планируется снос 12 многоквартирных домов, а также отдельно стоящих нежилых объектов. На их месте выстроят новые дома, а также здания для дома культуры, образовательного учреждения и физкультурно-оздоровительного комплекса.

Помимо этого, в проект входит развитие транспортной инфраструктуры территории, а также мероприятия по благоустройству и охране окружающей среды.

Ранее была одобрена реконструкция улично-дорожной сети, которая обслуживает производственную зону в Нагорном районе. Проект предусматривает реконструкцию и соединение Проектируемых проездов № 3735 и № 1819 общей протяженностью 1,2 километра. Также запланировано строительство здания конечной станции с отстойно-разворотной площадкой для наземного общественного транспорта.