Собянин утвердил проект планировки ряда кварталов в Нагорном районе

16:04
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В столице утвердили проект планировки нескольких кварталов Нагорного района. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
Речь идет о кварталах 66, 87 и 88. Контроль за реализацией проекта возложен на заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.
Сообщается, что площадь проектируемой территории составляет 43 гектара. В частности, на ней планируется снос 12 многоквартирных домов, а также отдельно стоящих нежилых объектов. На их месте выстроят новые дома, а также здания для дома культуры, образовательного учреждения и физкультурно-оздоровительного комплекса.
Помимо этого, в проект входит развитие транспортной инфраструктуры территории, а также мероприятия по благоустройству и охране окружающей среды.
Ранее была одобрена реконструкция улично-дорожной сети, которая обслуживает производственную зону в Нагорном районе. Проект предусматривает реконструкцию и соединение Проектируемых проездов № 3735 и № 1819 общей протяженностью 1,2 километра. Также запланировано строительство здания конечной станции с отстойно-разворотной площадкой для наземного общественного транспорта.
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