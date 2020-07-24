Около станции метро "Улица Народного Ополчения" начались работы по благоустройству

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты приступили к благоустройству территории около станции "Улица Народного Ополчения" БКЛ метро, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на пресс-службу департамента капитального ремонта.

Как отмечается, работы по благоустройству стартовали на улице Демьяна Бедного.

Для безопасности пешеходов и водителей выставлены ограждения, установлены временные знаки, предупреждающие о ремонте, размещены информационные щиты, организованы пути обхода.

"Открытие новой станции метро всегда ведет к увеличению проходимости, а прилегающие территории используются как местными жителями, так и теми, кто приезжает сюда на учебу или работу. Поэтому необходимо не только привести в порядок уже существующие маршруты, но и обустроить альтернативные", – рассказали в пресс-службе.

Согласно планам, на улице Демьяна Бедного отремонтируют и заменят асфальтобетонное покрытие проезжей части общей площадью почти 15 тысяч квадратных метров. Там приведут в порядок тротуары и уложат на них 9,6 тысячи квадратных метров нового асфальта. От проезжей части тротуары отделят гранитным и бетонным бордюрным камнем. Также на территории установят около 60 новых фонарей с энергосберегающими лампами.

В пресс-службе подчеркнули, что в рамках благоустройства высадят более 30 новых деревьев и почти 500 кустарников, а площадь газона составит 19 тысяч квадратных метров. Для удобства горожан установят 12 удобных лавочек со спинкой.

Отмечается, что завершить работы планируется в октябре 2020 года.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время будут завершены монолитные работы на станции "Улица Народного Ополчения" БКЛ метро. По словам гендиректора АО "Мосинжпроект" Юрия Кравцова, работы на станциях "Улица Народного Ополчения" и "Карамышевская", которые входят в состав первого пускового этапа западного участка БКЛ, планируется завершить в декабре.

"Улица Народного Ополчения" расположится в центре района Хорошёво-Мнёвники. У нее будут два подземных вестибюля с выходами на обе стороны проспекта Маршала Жукова и улицы Демьяна Бедного.

Ранее зампредседателя правительства Марат Хуснуллин заявил, что Москва является одним из лидеров среди мегаполисов мира по темпам строительства метро и объемы этих работ не планируется снижать.

По словам зампредседателя правительства, строительство новых линий и станций подземки является эффективным способом решения транспортной задачи в городе.