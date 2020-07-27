17:44
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Глава города Сергей Собянин утвердил проект планировки нескольких кварталов Можайского района. Соответствующее постановление размещено на портале мэра и правительства Москвы.
Речь идет о кварталах 71, 72 и 75. Сообщается, что проект планировки подготовили в рамках реализации программы реновации.
Проектируемая площадь составила 84,7 гектара. Контроль за выполнением постановления возложили на заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.
Ранее Собянин утвердил проект планировки территории поселка Шишкин Лес поселения Михайлово-Ярцевского в ТиНАО. Сообщалось, что площадь проектируемой территории составляет 42,27 гектара.
Собянин также рассказал о планах по благоустройству Москвы. Он сообщил, что объемы, которые были упущены в результате приостановки работ из-за пандемии коронавируса, планируют наверстать в последующие годы.
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