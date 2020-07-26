Объемы благоустройства в Москве планируют наверстать в последующие годы – Собянин

10:42
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах по благоустройству в столице.
Он отметил, что его объемы уменьшились вследствие пандемии коронавируса. Однако, по словам главы города, их планируют наверстать в последующие годы.
Собянин сообщил, что по каждому району составлена специальная программа по благоустройству. Она согласована с депутатами и местными жителями и будет реализовываться этап за этапом.
Мэр Москвы напомнил, что на территории Капотни за последние два года проделали масштабную работу. Он отметил, что микрорайон был комплексно благоустроен.
"В позапрошлом и прошлом годах были проведены огромные работы, по сути дела, весь микрорайон был комплексно благоустроен, в том числе и парковые территории, территории, которые примыкают к воде, набережные, пешеходные тропинки, которые соединяют другие части Москвы-реки, так что там получился восьмикилометровый маршрут уже", – отметил Собянин в эфире телеканала "Россия 1".
Что касается отдельных районов, то работы по благоустройству были возобновлены в районе Дорогомилово. Они войдут в проект по созданию комфортного общественного пространства в районе Киевского вокзала.
В частности, дворы приведут в порядок, а также обустроят комфортное пространство для пешеходов в Даевом и Ананьевском переулках. Кроме того, там планируется обустройство детских и спортивных площадок.
Помимо этого, столичные власти активно работают над благоустройством городских прудов. В частности, специалисты благоустраивают территорию Удальцовских прудов, а также прудов Федосьино и Малый Коньковский.
Ранее Собянин утвердил проект планировки трех кварталов в Нагорном районе. Там планируется снос 12 многоквартирных домов и нежилых объектов. На их месте построят новые дома, а также здания для дома культуры, образовательного учреждения и физкультурно-оздоровительного комплекса. Кроме того, в обозначенных кварталах проведут работы по благоустройству и мероприятия по охране окружающей среды.
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