Необычные архитектурные решения используют для украшения улиц в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В зеленых зонах, скверах и парках столицы устанавливают перголы. Эти декоративные конструкции из металлических или деревянных реек можно найти почти в любом районе столицы, где проходит благоустройство по программе "Мой район", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Так, перголу длиной в 1,3 километра можно увидеть в парке "Тюфелева роща". Конструкция соединяет между собой несколько павильонов. Вдоль объекта проходит пешеходный маршрут, установлены нестандартные скамейки в виде капель.

В Парке Горького белоснежная пергола растянулась на 100 метров. Она стала основным элементом исторического входа в парк со стороны Ленинского проспекта.

В парке в парке "Братеевская пойма" перголы сделаны в форме навесов и защищают гуляющих по дорожкам от солнечных лучей. Архитекторы сделали выбор в пользу пергол, поскольку в парке не так много высоких тенистых деревьев.

Навес в виде ленты смонтировали и на площади рядом с концертным залом в "Москва-Сити". Белоснежная "лента" огибает полукругом амфитеатр и фонтан, придавая динамичности деловому кварталу.

На портале мэра и правительства Москвы рассказали, какие скамейки в Москве являются самыми необычными и оригинальными.

Так, креативные лавочки находятся в сквере Ислама Каримова в районе Якиманка. В их конструкцию вмонтированы специальные разъемы для зарядки электронных устройств.

В парках "Строгинская пойма" и "Братеевская пойма" предлагают спокойный отдых на лавочках-шезлонгах. А в сквере "Отрадное" и зоне отдыха у пруда Бекет можно найти пляжные лежаки.

Садовые диваны, классические стулья и офисные кресла, многие из которых предназначены на одного, располагаются в парке "Северное Тушино", на Нагатинской набережной и на Нагорном бульваре.

Каждый год в столице по программе "Мой район" благоустраивают множество парков, скверов и общественных зон, где и устанавливают новые скамейки.