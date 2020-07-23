В городе возобновили благоустройство Даева и Ананьевского переулков

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице возобновили работы по благоустройству Даева и Ананьевского переулков. Работы ранее прекратили из-за пандемии коронавируса, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Два переулка находятся в Красносельском районе города, их протяженность составляет 0,73 километра. Отмечается, что для благоустройства их не станут перекрывать полностью, движение для пешеходов и машин будет открытым.

Ограничения для наземного транспорта введут только на отдельных полосах. Началось благоустройство в переулках с монтажа строительной площадки. Для безопасности установлено ограждение с сигнальными огнями, которые хорошо видно ночью.

В результате там появились временные знаки, которые предупреждают о ремонте. Для пешеходов предусмотрели пути обхода.

Там в настоящий момент идет демонтаж покрытий и прокладка кабельной канализации, куда будут переносить все воздушные кабельные линии.

Уточняется, что до начала благоустройства тротуары, скверы, а также проезжая часть в переулках были в неудовлетворительном состоянии. Так, они не отвечали современным требованиям комфорта и безопасности, потому что были узкие тротуары при избыточной ширине проезжей части. Помимо того, здесь недостаточное освещение.

Во дворах установлено мало урн и скамеек, еще спортивные и детские площадки плохо оборудованы.

С возобновлением благоустройства в Даевом и Ананьевском переулках создадут комфортное и безопасное пешеходное пространство. Например, планируется установка 122 фонарей с энергосберегающими лампами.

Затем в переулках планируют разбить 5,7 тысячи квадратных метров газона, высадить 17 деревьев и около 1300 кустарников. Все воздушные кабельные линии будут убраны под землю.

Окончить основные работы планируется в декабре этого года.

Ранее работы по благоустройству стартовали возле трех новых станций БКЛ метро. Как сообщил журналистам заммэра Москвы Петр Бирюков, на прилегающей к станциям территории заменят покрытие проезжей части и организуют парковки.