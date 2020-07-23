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Москва 24

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Общество

14:22

Названы самые необычные скамейки в парках и скверах Москвы

город общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На портале мэра и правительства Москвы рассказали, какие скамейки в Москве являются самыми необычными и оригинальными.

Так, креативные лавочки находятся в сквере Ислама Каримова в районе Якиманка. В их конструкцию вмонтированы специальные разъемы для зарядки электронных устройств.

В парках "Строгинская пойма" и "Братеевская пойма" предлагают спокойный отдых на лавочках-шезлонгах. А в сквере "Отрадное" и зоне отдыха у пруда Бекет можно найти пляжные лежаки.

Садовые диваны, классические стулья и офисные кресла, многие из которых предназначены на одного, располагаются в парке "Северное Тушино", на Нагатинской набережной и на Нагорном бульваре.

"Лавочки-прислонялочки", спинки которых высотой практически с человеческий рост, расположены для горожан на Овчинниковской набережной, а в парке "Торфянка" разместили лавочки-одиночки – скамейки с разделенными подлокотниками местами.

Кроме этого, в столице есть и лавочки с козырьками от дождя. Они установлены на Осеннем бульваре и в парке "Братеевская пойма". На Новодевичьей набережной можно посидеть на круглых лавочках, а у Лужкова моста – на "скамье примирения".

Каждый год в столице по программе "Мой район" благоустраивают множество парков, скверов и общественных зон, где и устанавливают новые скамейки.

Ранее в Москве запустили сервис "Пульс столицы" о развитии города. В нем жители смогут узнать, что произошло в городе, оценить нововведения и достижения столицы и, самое главное, дать городу обратную связь.

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