Собянин утвердил проект планировки микрорайонов в Выхине-Жулебине

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин утвердил проект планировки микрорайонов в районе Выхино-Жулебино. Документ опубликован на портале мэра и правительства Москвы.

"Утвердить проект планировки территорий микрорайонов 137-138 района Выхино-Жулебино Москвы", – говорится в постановлении.

Уточняется, что данный проект подготовлен для реализации программы реновации жилищного фонда столицы.

Площадь планировки территории, ограниченной с северо-востока улицей Ферганской, Ферганским проездом – с юго-востока, проектируемым проездом № 382 вдоль Волгоградского проспекта с юго-запада и Ташкентской улицей – с северо-запада, составляет более 91 гектара.

Ранее Собянин утвердил проект планировки микрорайона Крюково.