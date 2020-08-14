Собянин утвердил проект планировки микрорайонов в Дмитровском районе

14 августа, 19:05
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки четырех микрорайонов Дмитровского района столицы. Распоряжение опубликовали на официальном портале мэра и правительства.
"Утвердить проект планировки территории микрорайонов 15, 16, 17, 18 Дмитровского района города Москвы", – указано в документе.
Проект планировки участков был разработан в соответствии с законодательными актами, регулирующими программу реновации в столице.
Общая территория подготовки проекта достигает 89 гектаров. С севера она ограниченная Вагоноремонтной улицей, с юга – Карельским бульваром и южной границей сквера на Яхромской улице.
С запада территория заканчивается на улице Клязьминской, улице Софьи Ковалевской и улице Учинской. Кроме того, здесь фигурирует западная часть сквера. На востоке территорию планировки ограничивает Дмитровское шоссе.
Ранее в пятницу, 14 августа, мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки транспортно-пересадочного узла "Южная". Площадь территории, которая находится в районах Чертаново Северное и Чертаново Центральное, составляет более 100 гектаров.
Власти Москвы в течении нынешней недели определили этапы расселения по программе реновации. Первый из них придется на период с 2020 по 2024 годы – дома, включенные в него, соответствуют ряду определенных критериев.
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