Мэр Москвы утвердил проект планировки микрорайона 1А района Нагатино-Садовники

12 августа, 20:16
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сергей Собянин подписал документ об утверждении проекта территории микрорайона 1А района Нагатино-Садовники. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте мэра столицы.
"Утвердить проект планировки территории микрорайона 1А района Нагатино-Садовники Москвы", – говорится в документе.
В проекте планировки значится, что границы объекта природного комплекса № 65 ЮАО Москвы "Сквер на Варшавском шоссе" будут изменены. Из его состава будут исключены участки территории людей площадью 0,87 гектара, и включен участок территории площадью 0,14 гектара.
Проектируемая территория площадью 43 гектара ограничена с севера улицей Нагатинской, с востока – 1-м Нагатинским проездом, с юга – 2-м Нагатинским проездом, с запада – Варшавским шоссе.
Ранее Сергей Собянин утвердил проекты планировки кварталов в нескольких районах города. Соответствующие документы были опубликованы на портале мэра и правительства Москвы.
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