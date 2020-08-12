Мэр Москвы утвердил проект планировки микрорайона 1А района Нагатино-Садовники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин подписал документ об утверждении проекта территории микрорайона 1А района Нагатино-Садовники. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте мэра столицы.

"Утвердить проект планировки территории микрорайона 1А района Нагатино-Садовники Москвы", – говорится в документе.

В проекте планировки значится, что границы объекта природного комплекса № 65 ЮАО Москвы "Сквер на Варшавском шоссе" будут изменены. Из его состава будут исключены участки территории людей площадью 0,87 гектара, и включен участок территории площадью 0,14 гектара.

Проектируемая территория площадью 43 гектара ограничена с севера улицей Нагатинской, с востока – 1-м Нагатинским проездом, с юга – 2-м Нагатинским проездом, с запада – Варшавским шоссе.

Ранее Сергей Собянин утвердил проекты планировки кварталов в нескольких районах города. Соответствующие документы были опубликованы на портале мэра и правительства Москвы.