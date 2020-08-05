Собянин утвердил проект планировки кварталов в нескольких районах Москвы

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки кварталов в нескольких районах города. Соответствующие постановления опубликованы на официальном сайте мэра столицы.
В частности, мэром был подписан проект планировки кварталов в Можайском районе.
"Утвердить проект планировки территории кварталов 67, 68-69 Можайского района", – сообщается в документе.
Известно, что территория, о которой идет речь, имеет площадь 67,71 гектаров.
Кроме того, Сергей Собянин подписал документ о планировке четырех микрорайонов в районе Хорошево-Мневники.
"Утвердить проект планировки территории микрорайонов 74, 77, 80, 81 района Хорошево-Мневники", – отмечается в постановлении.
В документе уточняется, что указанная территория имеет площадь почти 126 гектаров.
Проекты планировки были составлены в целях реализации программы реновации жилищного фонда Москвы.
Ранее Сергей Собянин утвердил проект планировки квартала в Академическом районе. Документ был подготовлен в рамках реализации программы реновации.
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