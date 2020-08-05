Собянин утвердил проект планировки кварталов в нескольких районах Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки кварталов в нескольких районах города. Соответствующие постановления опубликованы на официальном сайте мэра столицы.

В частности, мэром был подписан проект планировки кварталов в Можайском районе.

"Утвердить проект планировки территории кварталов 67, 68-69 Можайского района", – сообщается в документе.

Известно, что территория, о которой идет речь, имеет площадь 67,71 гектаров.

Кроме того, Сергей Собянин подписал документ о планировке четырех микрорайонов в районе Хорошево-Мневники.

"Утвердить проект планировки территории микрорайонов 74, 77, 80, 81 района Хорошево-Мневники", – отмечается в постановлении.

В документе уточняется, что указанная территория имеет площадь почти 126 гектаров.

Проекты планировки были составлены в целях реализации программы реновации жилищного фонда Москвы.

Ранее Сергей Собянин утвердил проект планировки квартала в Академическом районе. Документ был подготовлен в рамках реализации программы реновации.