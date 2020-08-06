Собянин утвердил проект планировки кварталов в Северном Измайлове и Нагорном районе

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проекты планировки кварталов в нескольких районах города. Соответствующие документы были опубликованы на официальном сайте мэра столицы.

Так, Собянин распорядился утвердить проект планировки кварталов в Нагорном районе.

"Утвердить проект планировки территории кварталов 16–73, 75–77, 37–79 Нагорного района", – сообщается в постановлении.

Кроме того, в рамках проекта в состав природных и озелененных территорий города включат участок площадью 0,34 гектара. При этом общая площадь планировки по документации составляет почти 102 гектара.

Собянин также подписал распоряжение по проекту планировки микрорайонов в Северном Измайлове.

"Утвердить проект планировки территории микрорайонов 37–38, 39 района Северное Измайлово", – отмечается в документе.

Общая площадь указанной территории составляет почти 37 гектаров. Уточняется, что проект планировки подготовлен в целях реализации программы реновации жилищного фонда Москвы.

Ранее Собянин также утвердил проект планировки кварталов в нескольких районах Москвы. Речь шла о Можайском районе и Хорошёво-Мнёвниках.