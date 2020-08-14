Собянин утвердил проект планировки микрорайона Крюково

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Документ об утверждении проекта планировки территории микрорайона 19 района Крюково утвержден мэром Москвы Сергеем Собяниным. Документ опубликован на официальном сайте мэра столицы.

"Утвердить проект планировки территории микрорайона 19 района Крюково Москвы", – говорится в нем.

Проектируемая территория ограничена с севера проездом № 898, с востока – границей отвода Октябрьской железной дороги, улицей Новокрюковской, улицей Заводской и красными линиями проезда № 673, с запада – границей природного комплекса № XXV Зеленоградского административного округа Москвы. Общая площадь территории составляет 47,11 гектара.

Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки четырех микрорайонов Дмитровского района столицы. Проект планировки участков был разработан в соответствии с законодательными актами, регулирующими программу реновации в столице.