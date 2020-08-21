Собянин утвердил проекты планировки территорий в нескольких столичных районах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин утвердил проект планировки нескольких кварталов в районе Коптево. Документ опубликован на портале мэра и правительства Москвы.

"Утвердить проект планировки территории кварталов 95, 98, 99–102, 100, 101 района Коптево города Москвы", – говорится в документе.

Данный проект подготовлен для реализации программы реновации жилищного фонда столицы. Площадь планировки территории составляет 69,57 гектара. Контролировать работы на объекте будет заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Также мэр города утвердил проект планировки двух микрорайонов в районе Кузьминки. Речь идет о микрорайонах 113 и 113а. Площадь проектируемой территории составляет 46,64 гектара.

Во вторник, 18 августа, Собянин утвердил проект планировки микрорайонов 137 и 138 в районе Выхино-Жулебино. Площадь планировки территории составляет более 91 гектара.