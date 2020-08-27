В районах Солнцево и Головинский утвердили проекты планировки территорий

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Проекты планировки нескольких микрорайонов в районах Солнцево и Головинский утвердил мэр Москвы Сергей Собянин. Документ опубликован на его официальном сайте.

"Утвердить проект планировки территории микрорайонов 13, 14, 20, 123, 123а Головинского района микрорайонов 3-3а в районе Солнцево", – говорится в постановлениях.

Уточняется, что в Головинском районе территория в границах подготовки проекта планировки территории составляет 150, 50 гектаров, а в Солнцево – 39,4 гектаров.

На заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева возложен контроль за выполнением постановлений.

Ранее Сергей Собянин утвердил проект планировки территории для газопровода среднего и низкого давления на востоке столицы. Согласно приложению к нему, площадь территории подготовки проекта составляет 1,92 гектара в границах района Перово.