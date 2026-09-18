Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Народный артист России, джазмен Игорь Бутман проголосовал на выборах депутатов Госдумы. Музыкант посетил 182-й избирательный участок в Москве, расположенный в Якиманском переулке.

"Всегда голосую, потому что от каждого из нас зависит то, как мы будем жить дальше, какой дорогой мы пойдем, с кем мы будем, кого мы будем поддерживать, с кем мы будем строить нашу страну", – сказал Бутман.

Он также отметил, что принять участие в выборах должен каждый, чтобы потом не говорить, что это не имеет значения. По словам музыканта, это имеет значение для него, а также для того, чтобы "мы все жили в самой лучшей стране мира".

Ранее в дистанционном режиме проголосовал Владимир Путин. Президент в своем рабочем кабинете сел за компьютер и сделал несколько кликов.

Кроме того, проголосовали глава МИД России Сергей Лавров, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, спикер Госдумы Вячеслав Володин, заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, известный как Shaman, и его супруга глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Голосование на выборах в Госдуму и совмещенных с ними кампаниях началось в России 18 сентября и продлится до 20-го числа. В Москве открылись 1 443 избирательных участка.