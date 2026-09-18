В Подмосковье врачи удалили ребенку лишний палец на руке

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В Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больнице (МОДКТОБ) провели операцию по удалению добавочного пальца на руке у ребенка. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного Минздрава.

У пациента была врожденная аномалия развития кисти. После диагностики врачи определили тактику лечения и приняли решение о плановом хирургическом вмешательстве.

Специалисты удалили ребенку лишний палец и выполнили пластику пястно-фалангового сустава. В результате удалось восстановить анатомически правильное строение сустава и создать условия для полноценной работы кисти.

Кроме того, подобные операции в раннем возрасте помогают предупредить развитие у ребенка психологических трудностей, отметила травматолог-ортопед больницы Джамиля Кукуева.

Операция прошла успешно, пациент уже выписан из стационара в удовлетворительном состоянии.

Ранее московские врачи сохранили почку подростку. Обследование выявило нарушение оттока мочи из-за полипа в мочеточнике. В ходе вмешательства хирурги удалили часть поврежденного органа и сам полип, после чего отток мочи полностью восстановился.