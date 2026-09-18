18 сентября, 15:26Общество
В Подмосковье врачи удалили ребенку лишний палец на руке
Фото: mz.mosreg.ru
В Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больнице (МОДКТОБ) провели операцию по удалению добавочного пальца на руке у ребенка. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного Минздрава.
У пациента была врожденная аномалия развития кисти. После диагностики врачи определили тактику лечения и приняли решение о плановом хирургическом вмешательстве.
Специалисты удалили ребенку лишний палец и выполнили пластику пястно-фалангового сустава. В результате удалось восстановить анатомически правильное строение сустава и создать условия для полноценной работы кисти.
Кроме того, подобные операции в раннем возрасте помогают предупредить развитие у ребенка психологических трудностей, отметила травматолог-ортопед больницы Джамиля Кукуева.
Операция прошла успешно, пациент уже выписан из стационара в удовлетворительном состоянии.
Ранее московские врачи сохранили почку подростку. Обследование выявило нарушение оттока мочи из-за полипа в мочеточнике. В ходе вмешательства хирурги удалили часть поврежденного органа и сам полип, после чего отток мочи полностью восстановился.
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