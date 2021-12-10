Началось строительство эстакады съезда с проспекта Генерала Дорохова к ТПУ "Аминьевская"

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Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
В столице началось строительство разворотной эстакады съезда с проспекта Генерала Дорохова к транспортно-пересадочному узлу, формирующемуся на базе станции БКЛ метро "Аминьевская", сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Работы планируют выполнить в течение 16 месяцев. По словам заммэра, новые участки улично-дорожной сети обеспечат удобный подъезд автотранспорта к ТПУ и станции метро "Аминьевская".
Также строители обеспечат съезд с проспекта Генерала Дорохова на улице Матвеевской и улице Веерной, а также на Аминьевское шоссе в сторону Мичуринского проспекта.
Глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов добавил, что все торгово-закупочные процедуры по определению подрядной организации завершены. Проект в том числе предусматривает строительство Проектируемого проезда № 1656 протяженностью 263 метра, левоповоротного однополосного съезда с проспекта Генерала Дорохова на Проектируемый проезд № 1656 протяженностью 440 метров с разворотной эстакадой над проспектом длиной 212 метров, а также подъездных дорог к существующим гаражным комплексам протяженностью 83 метра.
Запланировано также устройство остановки наземного транспорта и переустройство инженерных коммуникаций.
Ранее сообщалось, что президиум правительства Москвы принял постановление о присвоении строящемуся Южному дублеру Кутузовского проспекта наименования "проспект Генерала Дорохова". Такое название дублер получил в память о генерал-лейтенанте русской армии, герое войны 1812 года Иване Семеновиче Дорохове.
Новая вылетная магистраль пройдет от МКАД до Третьего транспортного кольца между Кутузовским и Мичуринским проспектами. В настоящее время действуют два участка магистрали от МКАД до Аминьевского шоссе и от Аминьевского шоссе до Минской улицы. Строительство третьего участка от Минской улицы до ТТК планируется завершить до конца года.
Наименование новой магистрали выбрали с учетом сохранения преемственности в названиях московских улиц. Поддержали выбор и сами москвичи в голосовании на портале "Активный гражданин", которое проходило с 28 августа по 18 сентября 2019 года.
"Москва сегодня": завершилась реконструкция развязки МКАД с улицей Генерала Дорохова
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