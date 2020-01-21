Южный дублер Кутузовского проспекта назвали "проспектом Генерала Дорохова"

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Президиум правительства Москвы принял постановление о присвоении строящемуся Южному дублеру Кутузовского проспекта наименования "проспект Генерала Дорохова". Такое название дублер получил в память о генерал-лейтенанте русской армии, герое войны 1812 года Иване Семеновиче Дорохове.

Новая вылетная магистраль пройдет от МКАД до Третьего Транспортного кольца между Кутузовским и Мичуринским проспектами. В настоящее время действуют два участка магистрали от МКАД до Аминьевского шоссе и от Аминьевского шоссе до Минской улицы. Строительство третьего участка от Минской улицы до ТТК планируется завершить до конца года.

Наименование новой магистрали выбрали с учетом сохранения преемственности в названиях московских улиц. Поддержали выбор и сами москвичи в голосовании на портале "Активный гражданин", которое проходило с 28 августа по 18 сентября 2019 года.

В голосовании приняли участие 149 110 человек, из которых определенный ответ дали 108 007 человек. Остальные затруднились ответить либо полагают, что решение должны принимать специалисты. Из числа давших определенный ответ 84 процента поддержали название "проспект Генерала Дорохова".

Иван Дорохов (1762–1815) – генерал-лейтенант русской армии, герой Отечественной войны 1812 ода. После смерти отца он остался сиротой и с 1783 по 1787 год воспитывался в Петербургском Артиллерийском и Инженерном кадетском корпусе. В день Бородинского сражения находился во втором кавалерийском корпусе барона Ф. К. фон Корфа, стоявшем в резерве за четвертым пехотным корпусом А. И. Остермана.

Около 9 часов утра, когда атака французов на село Семеновское стала угрожать русской армии потерей позиции, был послан с четырьмя кавалерийскими полками на помощь Багратиону и успешно провел контратаку на Багратионовых флешах, опрокинув колонны неприятеля. Во второй половине дня участвовал в боях кавалерии за батареей Раевского, где к вечеру удалось остановить продвижение противника.

Накануне Сергей Собянин открыл движение по проспекту Генерала Дорохова от Аминьевского шоссе до Минской улицы. Протяженность магистрали составит 27,4 километра с шестью полосами в обоих направлениях. Строительство новой вылетной магистрали осуществляется поэтапно. Первый участок введен в сентябре 2019 года. Речь идет об участке от транспортной развязки на пересечении МКАД с улицей Генерала Дорохова до Аминьевского шоссе длиной 14 километров.

Движение по второму участку проспекта Генерала Дорохова – от Аминьевского шоссе до Минской улицы – открыто 20 января 2020 года. Всего в составе участка построено 7,1 километра дорог, включая основной ход от Мосфильмовской до Минской улицы – 2,3 километра, также возведены подъездные дороги и съезды – 1,4 километра, шесть эстакад, путепровод и два моста – 3,4 километра.

Для защиты от шума жилой застройки установлены экраны общей протяженностью 1,8 километра. Также выполнено переустройство 79,5 километра инженерных коммуникаций. В рамках благоустройства прилегающей территории разбит 21 гектар газонов, высажено 461 дерево и 3 193 кустарника.

