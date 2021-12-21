В 2022 году в Москве начнут строить 7 объектов культуры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/В. Новиков

В следующем году в Москве начнут строить семь объектов культуры, рассказал руководитель городского департамента строительства Рафик Загрутдинов.

В их числе памятный знак, посвященный чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом во вторник, 21 декабря, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Помимо этого, в ближайшие три года планируется завершить работы по строительству и реконструкции 21 объекта.

С начала текущего года департаментом строительства было введено в эксплуатацию два объекта культуры: новая сцена театра "Уголок дедушки Дурова" и здание Детского музыкального театра юного актера на улице Макаренко. Всего за последние десять дет в Москве появилось 56 объектов культуры.

Ранее сообщалось, что в прошлом году в Москве построили 73 социальных объекта различного назначения, в том числе 22 детских сада, 14 школ, 14 объектов здравоохранения, 15 спортивных сооружений и шесть объектов культуры. Всего с 2011 года в столице возвели более 400 зданий образовательных учреждений, среди которых 295 детских садов и 110 школ.