Памятный знак в честь ЧМ-2018 по футболу установят на Никольской улице в Москве

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов объявил, что в 2022 году в столице начнут работы по размещению памятного знака в честь проведения чемпионата мира по футболу в России. Об этом сообщается на сайте Стройкомплекса.
"...в следующем году планируем начать работы по изготовлению и установке на Никольской улице памятного знака, посвященного чемпионату мира по футболу FIFA 2018", – рассказал чиновник.
Руководитель Депстроя подчеркнул, что в предстоящем году в Москве в совокупности начнут строить семь новых объектов культуры.
С начала 2021 года в столице сдали в эксплуатацию два подобных объекта, а именно новую сцену театра "Уголок дедушки Дурова" и здание Детского музыкального театра юного актера на улице Макаренко.
В декабре стало известно, что власти Катара выразили готовность пустить вакцинированных "Спутником V" зрителей на матчи чемпионата мира по футболу в 2022 году. Решение будут принимать на уровне местного правительства и Минздрава.
Памятник в честь ЧМ-2018 установят в центре Москвы
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: