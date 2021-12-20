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Спорт

15:51

Памятный знак в честь ЧМ-2018 по футболу установят на Никольской улице в Москве

город спорт

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов объявил, что в 2022 году в столице начнут работы по размещению памятного знака в честь проведения чемпионата мира по футболу в России. Об этом сообщается на сайте Стройкомплекса.

"...в следующем году планируем начать работы по изготовлению и установке на Никольской улице памятного знака, посвященного чемпионату мира по футболу FIFA 2018", – рассказал чиновник.

Руководитель Депстроя подчеркнул, что в предстоящем году в Москве в совокупности начнут строить семь новых объектов культуры.

С начала 2021 года в столице сдали в эксплуатацию два подобных объекта, а именно новую сцену театра "Уголок дедушки Дурова" и здание Детского музыкального театра юного актера на улице Макаренко.

В декабре стало известно, что власти Катара выразили готовность пустить вакцинированных "Спутником V" зрителей на матчи чемпионата мира по футболу в 2022 году. Решение будут принимать на уровне местного правительства и Минздрава.

Памятник в честь ЧМ-2018 установят в центре Москвы

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