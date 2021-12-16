Катар выразил готовность пустить привитых "Спутником V" на матчи ЧМ-2022

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Катар выразил готовность пустить вакцинированных "Спутником V" на матчи чемпионата мира по футболу, который пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года, сообщает газета "Известия".
"Решение о том, какие вакцины будут одобрены для въезда в Катар во время ЧМ по футболу, будет приниматься на уровне правительства и национального регулятора – Минздрава Катара", – говорится в сообщении.
Уточняется, что в связи с этим решение зависит только от министерства здравоохранения государства, а не от Международной федерации футбола (FIFA).
Ведомство внесло "Спутник V" в список условно одобренных для въезда 6 октября, фанатов это правило также касается. В верховном комитете по проведению соревнований уточнили, что они уже на данный момент имеют возможность посетить Арабский кубок FIFA.
По словам исполнительного директора по коммуникациям верховного комитета в Катаре Фатмы Аль-Наими, из-за постоянно меняющегося характера эпидемобстановки правила и нормы безопасности на ЧМ-2022 еще предстоит окончательно подтвердить.
Ранее стало известно, что Российская Премьер-лига (РПЛ) и Российский футбольный союз (РФС) согласовали со столичными властями и Роспотребнадзором увеличение разрешенной посещаемости игр в Москве до 70% от общей вместимости стадионов. В РПЛ напомнили, что основное требование для посещения матчей – наличие QR-кода.
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