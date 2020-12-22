Депутат МГД Стебенкова: "Социальный навигатор" помогает интеграции соцуслуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Депутат Московской городской думы Людмила Стебенкова заявила, что сервис "Социальный навигатор" оказывает помощь нуждающимся москвичам. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Недостаточная информированность об имеющихся социальных услугах и инициативах – одна из важнейших и наиболее распространенных причин социального неблагополучия в Москве. Как правило, москвичи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, могут рассчитывать на целый ряд мер поддержки со стороны города, а также на помощь благотворительных организаций: столица остается в целом благополучным регионом, и средств, выделяемых на эти цели государством и частными лицами, вполне достаточно", – заявила Стебенкова.

Она подчеркнула, что цифровой городской сервис "Социальный навигатор" был создан для того, чтобы нуждающиеся в помощи люди и желающие помочь нашли друг друга. По ее словам, за время его работы он показал свою эффективность при поиске социальных услуг и стал удачной площадкой для расширения деятельности некоммерческих организаций (НКО).

Стебенкова отметила, что в настоящее время в сервисе зарегистрированы около 100 партнерских НКО социальной направленности, также к нему подключены некоторые проекты корпоративной социальной ответственности московского бизнеса.

Сервис открывает доступ к почти 140 услугам в 22 категориях по более чем 650 столичным адресам. Депутат подчеркнула, что с момента открытия им воспользовались более 800 тысяч человек. По ее словам, в ближайшее время в сервисе будут зарегистрированы новые некоммерческие организации, которые стали победителями конкурса грантов правительства Москвы 2020 года.

"Статистика поиска по этому сервису дает крайне полезный материал для изучения, позволяет городу оперативно видеть приоритеты в области социальной поддержки населения. Так, в 2020 году москвичей больше всего интересовали вопросы поиска работы и обучения, пакеты услуг, предоставляемых центрами социального обслуживания, а также юридическая и психологическая помощь", – отметила депутат.

Она подчеркнула, что полученные от сервиса данные позволяют городу совершенствовать систему соцподдержки. По ее словам, с помощью этой функции Москва поднимает социальную сферу на более высокий и качественный уровень.

В феврале "Социальный навигатор" стал победителем ежегодной премии Digital Communications Awards. Его отметили в номинации "Внешняя коммуникация".