Москвичи старше 50 лет могут бесплатно пройти курсы переквалификации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Москвичи старше 50 лет могут освоить новую специальность или повысить квалификацию. Переподготовкой занимается учебный центр "Профессионал": на его базе открыто более 60 курсов разной направленности. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"В "Профессионале" мы помогаем людям старшего поколения чувствовать себя уверенно на рынке труда и оставаться востребованными как можно дольше. У нас они могут развить свои компетенции до актуальных запросов работодателей и получить недостающие навыки для более качественной занятости", – рассказала директор учебного центра Елена Крутицкая.

Она отметила, что мотивация у участников курсов может быть разная, однако все выпускники так или иначе открывают для себя новые профессиональные горизонты. Многие из прошедших обучение, по словам Крутицкой, становятся успешнее, чем были в прошлом.

Курсы "Профессионала" позволяют участникам бесплатно получить современные технические навыки, повысить квалификацию или освоить новую специальность. Диапазон профессиональных направлений для обучения широк – от слесаря до веб-программиста. В среднем переквалификация занимает от недели до 2–3 месяцев. При этом почти все курсы можно пройти в онлайн-режиме.

Чаще всего жители столицы старше 50 лет проявляют интерес к управлению закупками, работе в программах "1:С", веб-дизайну и аналитике данных.

Специалистам, задумывающимся о переходе в направление корпоративного обучения, рекомендуют обратить внимание на курсы для бизнес-тренеров. А тем, кто желает освоить профессию с удаленной занятостью, подойдут программы, посвященные дизайну интерьеров и работе с маркетплейсами.

Есть среди курсов "Профессионала" и программа по озеленению городских территорий. Ее выпускники смогут работать в парках столицы уже в новом сезоне.

Разработаны в учебном центре и целевые программы под запрос работодателей. Выпускники, прошедшие подобные курсы, получают работу в компаниях-партнерах.

Для обучения в "Профессионале" необходимо обратиться в центр занятости населения или оставить заявку на сайте учебного центра.

Ранее учебный центр "Профессионал" запустил интерактивный модуль по поиску работы, который поможет получить полезные навыки по трудоустройству тем, кто проходит переподготовку. Также онлайн-курс будет полезен тем, кто планирует открыть свое дело.

