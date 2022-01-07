18 тысяч москвичей освоили новую профессию в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Профессиональное обучение и переквалификацию в 2021 году прошли 18 тысяч москвичей, это на 20% больше показателя 2020 года. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
"В московской службе занятости представлено несколько сотен программ бесплатного профессионального обучения для безработных москвичей, женщин с детьми дошкольного возраста и людей старше 50 лет", – отметил руководитель столичного департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак.
Жители столицы могут выбрать одну из программ обучения в вузах Москвы, в том числе Высшей школе экономики, Финансовом университете при правительстве РФ, РЭУ имени Г. В. Плеханова, или учебном центре "Профессионал".
Популярными направлениями стали программирование, веб-дизайн, 3D-моделирование, интернет-маркетинг, логистика, складской учет, управление закупками и бухгалтерский учет. Также москвичи интересовались программами обучения для сварщиков, сантехников и электромонтеров.
При этом, по словам Стружака, служба занятости сотрудничает с работодателями, что помогает подготавливать работников под конкретные требования и давать гарантированное трудоустройство. Он уточнил, что в 2021 году партнерами стали 22 компании.
"Для службы занятости важно не просто обучить соискателей новой профессии, а сделать все возможное, чтобы после курсов они смогли найти работу и применить полученные знания. В 2021 году обучение по кастомизированным программам завершили почти 1,5 тысячи человек. Из них трудоустроились около 80%", – добавил Стружак.
Ранее сообщалось, что центр занятости "Моя карьера" подготовил видеоуроки по поиску работы и саморазвитию. Занятия опубликованы на сайте учреждения и адаптированы для людей с нарушениями слуха.
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