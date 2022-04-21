Минобрнауки РФ отменило плановые и неплановые проверки вузов в 2022 году

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Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков сообщил об отмене плановых и неплановых проверок вузов в нынешнем году.

"У нас введен мораторий правительством РФ на проверки вузов", – цитирует Фалькова ТАСС.

Ранее Минобрнауки РФ утвердило 10 ежегодных именных стипендий для студентов из коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. По 10 тысяч рублей смогут получать студенты, которые учатся по программам бакалавриата, магистратуры и специалитета.

Условиями назначения стипендии являются успехи в изучении языков и культур малочисленных народов, научно-исследовательская деятельность по сохранению самобытных традиций и обычаев, а также организация культурно-просветительских мероприятий по традиционному образу жизни.

