Собянин упростил получение детских пособий и соцпомощи для безработных

12:56
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Сергей Собянин упростил получение детских пособий и социальной помощи для безработных, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.
Согласно постановлению, доход гражданина, уволенного после 1 марта и в течение 3 месяцев признанного безработным, не будут учитывать при оценке среднедушевого дохода семьи при оказании следующей соцподдержки:
Ожидается, что принятая мера станет эффективной поддержкой семей с детьми, которые оказались в сложной жизненной ситуации из-за утраты заработка.
В апреле Собянин утвердил новый порядок выплаты ежемесячных пособий на детей в возрасте до 18 лет из нуждающихся семей.
Для детей всех возрастов установлен единый размер пособий. Он зависит от дохода семьи. Пособия предназначены для семей, среднедушевой доход которых не превышает установленную в столице величину прожиточного минимума. На сегодняшний день она составляет 18 714 рублей в месяц.
В зависимости от уровня дохода семьи выплата может составить 50, 75 или 100% от величины прожиточного минимума ребенка. Это 8 087, 12 131 или 16 174 рубля в месяц соответственно.
До этого Владимир Путин подписал указ о предоставлении ежемесячной выплаты семьям с детьми от 8 до 17 лет, нуждающимся в соцподдержке. Президент подчеркнул, что государство будет делать все для поддержки семьи.
Размер выплаты составит 50% от прожиточного минимума на ребенка, установленного субъектом РФ, где проживает семья. Претендовать на нее смогут родители, чей средний доход на члена семьи не превышает прожиточного минимума на душу населения по региону.
При этом размер выплаты может быть увеличен до 75% от детского прожиточного минимума, если с учетом такой же 50-процентной выплаты среднедушевой доход семьи по-прежнему не превышает прожиточного минимума. А в более тяжелых финансовых ситуациях ее размер составит все 100% от прожиточного минимума на ребенка.
Собянин упростил получение детских пособий и соцпомощи для безработных
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