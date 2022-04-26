Москвичи теперь могут передавать данные счетчиков через сайт Мосводоканала

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Жители столицы теперь могут передавать данные о поверке и замене счетчиков, а также показания через личный кабинет на сайте АО "Мосводоканал". Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.

"Новая функция доступна как для юридических, так и для физических лиц. Передать данные просто: разместите информацию о проведенных работах в разделе "Заявки". Вскоре ее обработают и учтут в нормативно-справочной базе АО "Мосводоканал", – говорится в сообщении.

Зайти в личный кабинет можно как с компьютера, так и с мобильных устройств. Помимо прочего, с помощью портала можно оплатить счета, а также заключить договоры на водоснабжение и водоотведение.

Ранее на официальном портале мэра и правительства Москвы запустили проект, посвященный внедрению технологий искусственного интеллекта. В сервисе представлены примеры наборов обезличенных данных, которые власти города могут предоставить для обучения нейросетей.