Желтый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в столичном регионе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Желтый уровень погодной опасности из-за ветра с порывами до 15 метров в секунду объявили в Москве и области до 21:00 среды, 27 апреля. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.
"Погода потенциально опасна. Ветер, местами порывы до 15 метров в секунду. Период предупреждения в Москве – с 09:00 до 21:00 27 апреля", – отмечается в сообщении.
Аналогичное предупреждение объявлено и в Подмосковье. Оно будет действовать с 10:00 до 21:00 27 апреля.
Ранее москвичей предупредили об аномальном похолодании, которое придет в столицу в четверг, 28 апреля. В ночь на пятницу температура опустится до -4 градусов. В ночь на субботу и воскресенье – до -2 градусов.
В первые майские выходные горожан ожидают дожди и ночные заморозки. В ночь на воскресенье, 1 мая, температура воздуха будет колебаться от -1 до +3 градусов. Существенного потепления в Москве не прогнозируется до 3 мая.
"Атмосфера": метеоролог рассказал, какая погода ожидается в столице 27 апреля
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