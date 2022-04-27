Москвичей предупредили об аномальном похолодании

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

С четверга, 28 апреля, в столичном регионе прогнозируется резкое похолодание, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, температура воздуха понизится до +8...+12 градусов, ночью будут заморозки.

"Москва с четверга оказывается в зоне влияния циклона: давление повысится, будет прохладно, зато переменная облачность и много солнца. Температура будет ниже нормы на 4 градуса", – приводит слова метеоролога ТАСС.

В ночь на пятницу температура опустится до -4 градусов, добавил синоптик. В ночь на субботу и воскресенье – до -2 градусов. Температурный фон с 28 апреля по 1 мая прогнозируется в диапазоне +6...+12 градусов.

Ранее главный специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова рассказала, что ночная температура в Москве опустится до -1 градуса в ночь со среды на четверг. По ее словам, ночные заморозки продлятся до субботы. Помимо этого, ожидается умеренный ветер и переменная облачность.

Синоптик добавила, что значение среднесуточной температуры во второй половине недели будет отклоняться от климатической нормы на 4–5 градусов.

На Сахалине и Камчатке, а также в Хабаровском крае, Мурманской области в Ненецком автономном округе в ближайшие дни ожидаются сильный ветер, мокрый снег, дожди и метель. Об этом ранее предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

