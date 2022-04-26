Синоптик предупредил о пике похолодания в Москве 28 апреля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Пик похолодания в Москве наступит в четверг, 28 апреля, сообщает портал "Метеоновости" со ссылкой на ведущего специалиста Анну Васильеву.
"В среду, 27 апреля, еще тепло, местами будут приниматься небольшие дожди, а в четверг существенно похолодает. В ночные часы при прояснениях возможны заморозки", – рассказала синоптик.
В четверг температура воздуха в ночное время составит от 0 до +5 градусов, днем – от +4 до +9 градусов. Ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков.
В пятницу и субботу, 30 апреля и 1 мая, дневная температура воздуха составит от +5 до +10 градусов. Местами пройдут небольшие дожди. Ночью осадков не ожидается, а температура может опуститься до -2 градусов.
По словам синоптика, в начале мая станет теплее, при этом в ночные часы все еще возможны заморозки. При этом Васильева подчеркнула, что, возможно, они станут последними в этом сезоне.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил жителей Москвы о дождях и заморозках в первые майские выходные. Синоптик отметил, что существенного потепления в Москве не прогнозируется до 3 мая.
В Москве началась подготовка к завершению отопительного сезона
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