Синоптик предупредил о пике похолодания в Москве 28 апреля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пик похолодания в Москве наступит в четверг, 28 апреля, сообщает портал "Метеоновости" со ссылкой на ведущего специалиста Анну Васильеву.

"В среду, 27 апреля, еще тепло, местами будут приниматься небольшие дожди, а в четверг существенно похолодает. В ночные часы при прояснениях возможны заморозки", – рассказала синоптик.

В четверг температура воздуха в ночное время составит от 0 до +5 градусов, днем – от +4 до +9 градусов. Ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков.

В пятницу и субботу, 30 апреля и 1 мая, дневная температура воздуха составит от +5 до +10 градусов. Местами пройдут небольшие дожди. Ночью осадков не ожидается, а температура может опуститься до -2 градусов.

По словам синоптика, в начале мая станет теплее, при этом в ночные часы все еще возможны заморозки. При этом Васильева подчеркнула, что, возможно, они станут последними в этом сезоне.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил жителей Москвы о дождях и заморозках в первые майские выходные. Синоптик отметил, что существенного потепления в Москве не прогнозируется до 3 мая.

