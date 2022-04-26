В Delivery Club и "Яндекс.Еде" опровергли информацию о забастовке курьеров

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Информация о забастовке курьеров компаний "Яндекс.Еда" и Delivery Сlub, якобы связанной с изменением оплаты их работы, не соответствует действительности, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на сообщения компаний.
Ранее в телеграм-каналах появилась информация о том, что в Москве курьеры "Яндекса" и Delivery Club объявили забастовку из-за снижения с 21 апреля платы за работу в среднем на 20%. Отмечалось, что раньше курьеры получали по 120 рублей за каждый заказ, в настоящее время – по 90 рублей.
В Delivery Сlub отметили, что компания работает в штатном режиме, число курьеров на слотах соответствует плановому, они доступны и доставляют заказы как обычно, а тариф оплаты работы курьеров не уменьшался, при этом поменялась его структура. Как сообщили в пресс-службе, прежний тариф состоял из оплаты за доставку заказа и за пройденное расстояние до клиента, в то время как новый тариф включает оплату за пройденное расстояние до ресторана, оплату за доставку заказа и за пройденное расстояние до клиента.
Уточняется, что это связано с принимаемыми для минимизации негативного эффекта приостановки работы сетей быстрого питания на курьеров мерами.
В "Яндекс.Еде" также сообщили об отсутствии изменений в количестве курьеров, выходящих на плановые слоты. Условия сотрудничества не менялись, средний заработок и число выполняемых заказов в час также стабильны, жалоб от курьеров в компанию не поступало, добавили в компании.
Ранее сообщалось, что спрос на доставку продуктов в России упал до минимума в апреле. По данным NielsenIQ, онлайн-продажи продуктов питания и товаров повседневного спроса (FMCG) в России в натуральном выражении выросли на 10% за неделю, с 4 по 10 апреля. Таким образом, такой прирост стал минимальным за всю историю наблюдений с 2017 года.
Как пояснили в компании, например, с 21 по 28 февраля онлайн-продажи FMCG росли на 38% год к году. В марте же недельные темпы достигали 58%.
Спрос на доставку готовой еды в марте упал на 14% – исследования
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