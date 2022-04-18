"Яндекс" объяснил, почему роботы-курьеры проводят время рядом с уличными музыкантами

19:20
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В интернете появилась видеозапись, на которой автономный робот-доставщик "слушает" выступление уличных музыкантов в Москве, сообщает "Газета.ру".
В пресс-службе беспилотных технологий "Яндекса" заявили, что на видео робот находится на площади рядом с Московским дворцом молодежи, где расположено большое количество ресторанов и нередко выступают музыканты.
В компании отметили, что роботы-доставщики на самом деле не слушают музыку, а просто "коротают время между заказами".
"На фото площадь перед МДМ, где у наших роботов находится зона ожидания заказов. Это популярное место, здесь много ресторанов, откуда роботы возят заказы, а также тут часто выступают уличные музыканты. На скорость доставки это увлечение роботов никак не влияет – так они коротают время между заказами. Музыку они не слушают", – говорится в сообщении.
Ранее "Почта России" начала доставку посылок в Москве при помощи роботов-курьеров. Воспользоваться услугой можно с помощью приложения почтового оператора в операционной мобильной сети Android. Ее стоимость составляет один рубль. Если адрес входит в зону покрытия, то опция будет видна после выбора доставки на дом.
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