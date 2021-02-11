В "Яндексе" рассказали, как реагируют люди и питомцы на робота-курьера, доставляющего еду

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В пресс-службе "Яндекса" рассказали Москве 24, что чаще всего робот-курьер, доставляющий еду, вызывает у жителей столицы любопытство и живой интерес. При этом за все время работы робота попыток его украсть не было.

Жители Москвы обратили внимание на то, что по городу стали ездить роботы-курьеры. Недавно автономный робот "Ровер" начал доставлять заказы в жилые дома на Ходынском поле. С конца прошлого года роботы-курьеры осуществили свыше 1,5 тысячи доставок и проехали в беспилотном режиме около 7 тысяч километров.

"Главное чувство, которое пока вызывает робот, – это любопытство. Здоровый человеческий интерес не только заказчиков, но и со стороны людей, которые просто встречают робота на улице", – рассказала Москве 24 представитель пресс-службы "Яндекса" Юлия Швейко.





Юлия Швейко пресс-служба "Яндекса" Если робот на светофоре остановился подождать зеленый свет для пешеходов, минимум 5 человек вокруг него будут снимать на видео и фотографировать. Всем любопытно.

При этом в пресс-службе отметили, что гуляющие на поводках собаки не сильно обращают внимание на необычный объект. "Видела, как несколько раз мимо робота проходили собаки, но они его игнорировали. Еда крепко заперта в термосумке, особого интереса не вызывает", – отметила Швейко.

В пресс-службе также рассказали, что за все время работы роботов-курьеров (они сделали уже более 1 500 заказов) попыток украсть их не было. Робот нелегкий, под мышку его не возьмешь, отметили в пресс-службе.





Юлия Швейко пресс-служба "Яндекса" Мы знаем положение всех роботов. Если робот по какой-то неизвестной причине не может продолжить маршрут, он посылает уведомление удаленному оператору. Тогда оператор может подключиться и через камеру робота увидеть, что происходит вокруг него.

На сегодняшний день "Ровер" может двигаться 10 часов без подзарядки с чуть большей скоростью, чем пеший человек (в среднем 5–8 километров в час). Роботы-курьеры доставляют еду только до подъезда в районе Белой площади и на Ходынское поле, но постепенно географию планируют расширять.