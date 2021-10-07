Исследователи выяснили, с кем чаще работают школьные психологи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Чаще всего школьные психологи работают с учениками с девиантным поведением и классными руководителями. Такой вывод сделали ученые Российской академии образования в ходе мониторинга состояния психологической службы.

Выяснилось, что чаще всего психологи работают со школьниками с девиантным поведением (67%), классными руководителями (60%), обучающимися с ОВЗ (57%) и родителями (59%). 48% учащихся, которые работают с психологом, испытывают агрессивное воздействие сверстников, 40% являются представителями администрации школы, 30% – учителя-предметники и 25% – школьники с повышенной мотивацией к обучению.

58% учеников посещают психологов из-за проблем в семье, 48,5% – из-за сложного личностного или профессионального выбора, а 40% – тревожные или подавленные дети.

При этом четверть школьников, которые работают с психологом, имеют конфликты с учителями.

Исследователи также составили портрет школьного психолога. Оказалось, 97% специалистов – женщины. 53% психологов моложе 40 лет, 39% имеют высшее психологическое образование, а 46% проработали меньше пяти лет.

Согласно данным мониторинга, на одного школьного психолога приходится от 148 до 882 детей. В разных регионах РФ данный показатель может различаться.

В настоящее время школьные психологи чаще решают проблемы с размыванием возрастных границ детства, распространением интернет-зависимости, ростом числа случаев суицидального поведения и другие вопросы.

Ранее психолог Евгений Исаев рассказал, что частые контрольные и проверочные работы мешают формированию у школьников умения контролировать и оценивать результаты своей учебной работы. По его словам, педагогам необходимо формировать учебно-познавательные и продуктивные действия анализа, понимания, моделирования, планирования и оценки.