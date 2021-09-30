Психолог заявил, что частые проверочные мешают формированию самоконтроля у школьников

11:35
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Частые контрольные и проверочные работы мешают формированию у школьников умения контролировать и оценивать результаты своей учебной работы. Об этом Агентству "Москва" рассказал доктор психологических наук, профессор Евгений Исаев.
"Контрольно-оценочные процедуры – это внешний педагогический контроль учебных результатов. Чем меньше таких внешних контрольных мероприятий, тем в большей степени школьник будет опираться на самоконтроль и на самооценку результатов своей учебной деятельности", – считает психолог.
Исаев отметил, что учреждения не должны возлагать большие надежды на контрольные и проверочные задания. По его словам, педагогам необходимо формировать учебно-познавательные и продуктивные действия анализа, понимания, моделирования, планирования и оценки.
"Несформированность у школьников этих действий лежит в основе академической неуспеваемости, трудностей в обучении и школьной неуспешности. Прежде чем контролировать учебные результаты учащихся, надо научить их добывать эти результаты, научить их учиться. Поэтому уменьшение контрольно-проверочных заданий не приведет к снижению качества образования", – подчеркнул профессор.
При организации педагогом самостоятельной, творческой учебной деятельности обучающихся это будет способствовать повышению их учебной мотивации и академических результатов, заключил он.
Ранее сообщалось, что министерство просвещения РФ будет проводить всероссийские проверочные работы вместо региональных и муниципальных контрольных. Оптимизировать деятельность педагогов также позволят принятые программы по начальной и основной школе.
Количество контрольных работ в российских школах могут сократить
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