Эксперт объяснила, как поручение Путина скажется на количестве контрольных в школах

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Директор Института развития образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина в разговоре с Москвой 24 рассказала, что контрольные и проверочные работы необходимо скорректировать в пользу научных проектов.
Ранее Владимир Путин дал поручение сократить число контрольных и проверочных работ в образовательных учреждениях. Это необходимо для "обеспечения методически обоснованного режима контроля знаний". Выполнять поручение будет Рособрнадзор совместно с Минпросвещения РФ и властями регионов. Доложить о результатах нужно до 1 июля 2022 года.
В Рособрнадзоре заявили, что уже скорректировали количество контрольных и проверочных работ. В регионы все рекомендации по этому вопросу направили еще в августе, заключили в пресс-службе ведомства.
По словам Абанкиной, сокращать количество проверочных работ действительно необходимо. Она отметила, что на сложившуюся ситуацию жаловались педагоги.
"Недовольство выражали учителя. Это связано с тем, что нередко им приходится вести одновременно электронный и бумажный журнал, где отражается контроль знаний. Электронные системы подвисали, и все это увеличивает бюрократическую нагрузку на учителей", – рассказала собеседница Москвы 24.
Среди других проблем Абанкина назвала пандемию, из-за которой к проверочным работам многие школьники не успевали подготовиться, и цель войти в топ-10 стран по качеству образования, в связи с чем проверки уровня знаний учеников были усилены.
Эксперт подчеркнула, что педагоги должны формировать у ребенка навыки самоконтроля. Тогда сокращение проверочных работ никак не скажется на его образовании, добавила она.
"Это очень важно для формирования самостоятельности ученика. Если на протяжении всего обучения в школе учителя не развивают у детей умения себя проверять, смотреть за достижениями, они и во взрослой жизни будут опираться на внешний контроль", – заявила Абанкина.
Собеседница Москвы 24 подчеркнула, что у учителей, помимо контрольных, есть и другие инструменты для проверки знаний своих подопечных.
"Мы многократно говорим о проектной, исследовательской деятельности. Причем не только индивидуальной, но и групповой. Чтобы справиться с проектом, лабораторной работой, теми или другими исследованиями, нужно опираться на знания. Причем зачастую полученными из разных школьных предметов. Эти формы деятельности нацелены на решение жизненно важных задач, а не просто оценки программы", – заметила Абанкина.
Ранее директор департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения Евгений Семченко сообщил, что школам посоветовали ограничиться проведением контрольных не чаще одного раза в 2,5 недели. Также, по его словам, рекомендовано не ставить проверочные занятия на первый и последний урок.
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