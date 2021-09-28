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Эксперт объяснила, как поручение Путина скажется на количестве контрольных в школах

Умерить контроль. Для чего нужно сокращать число проверочных работ в школах
общество образование эксклюзив

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Директор Института развития образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина в разговоре с Москвой 24 рассказала, что контрольные и проверочные работы необходимо скорректировать в пользу научных проектов.

Ранее Владимир Путин дал поручение сократить число контрольных и проверочных работ в образовательных учреждениях. Это необходимо для "обеспечения методически обоснованного режима контроля знаний". Выполнять поручение будет Рособрнадзор совместно с Минпросвещения РФ и властями регионов. Доложить о результатах нужно до 1 июля 2022 года.

В Рособрнадзоре заявили, что уже скорректировали количество контрольных и проверочных работ. В регионы все рекомендации по этому вопросу направили еще в августе, заключили в пресс-службе ведомства.

По словам Абанкиной, сокращать количество проверочных работ действительно необходимо. Она отметила, что на сложившуюся ситуацию жаловались педагоги.

"Недовольство выражали учителя. Это связано с тем, что нередко им приходится вести одновременно электронный и бумажный журнал, где отражается контроль знаний. Электронные системы подвисали, и все это увеличивает бюрократическую нагрузку на учителей", – рассказала собеседница Москвы 24.

Кроме того, стимулирующие выплаты учителям определенным образом связаны с академическими достижениями школьников. Поэтому, когда надо показать хорошие результаты на всероссийских проверочных работах, к ним была специальная подготовка. Учителя серьезно усиливали контроль.
Ирина Абанкина
директор Института развития образования Высшей школы экономики

Среди других проблем Абанкина назвала пандемию, из-за которой к проверочным работам многие школьники не успевали подготовиться, и цель войти в топ-10 стран по качеству образования, в связи с чем проверки уровня знаний учеников были усилены.

Эксперт подчеркнула, что педагоги должны формировать у ребенка навыки самоконтроля. Тогда сокращение проверочных работ никак не скажется на его образовании, добавила она.

"Это очень важно для формирования самостоятельности ученика. Если на протяжении всего обучения в школе учителя не развивают у детей умения себя проверять, смотреть за достижениями, они и во взрослой жизни будут опираться на внешний контроль", – заявила Абанкина.

Должно быть разумное сочетание внешнего контроля и системного формирования самоконтроля у ребенка.
Ирина Абанкина
директор Института развития образования Высшей школы экономики

Собеседница Москвы 24 подчеркнула, что у учителей, помимо контрольных, есть и другие инструменты для проверки знаний своих подопечных.

"Мы многократно говорим о проектной, исследовательской деятельности. Причем не только индивидуальной, но и групповой. Чтобы справиться с проектом, лабораторной работой, теми или другими исследованиями, нужно опираться на знания. Причем зачастую полученными из разных школьных предметов. Эти формы деятельности нацелены на решение жизненно важных задач, а не просто оценки программы", – заметила Абанкина.

Ранее директор департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения Евгений Семченко сообщил, что школам посоветовали ограничиться проведением контрольных не чаще одного раза в 2,5 недели. Также, по его словам, рекомендовано не ставить проверочные занятия на первый и последний урок.

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